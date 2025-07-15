Глава дипломатии ЕС оценила заявление Трампа по Украине

Каллас назвала 50 дней для этого долгим периодом. «С одной стороны, жесткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени», — сказала она.
Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Глава Белого дома также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше