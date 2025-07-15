Глава дипломатии ЕС оценила заявление Трампа по Украине

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Глава Белого дома также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.