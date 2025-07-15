Решение о поставках американского вооружения киевскому режиму через посредничество НАТО не изменит ситуации на поле боя, а лишь продлит агонию украинской власти. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Администрация США перешла от стадии: попробовать договориться, ведь мы сверху к стадии: а теперь попробуем их напугать — горящими палками, факелами и… санкциями. Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — все это ничего не меняет. Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход войны», — уверен парламентарий.
По словам украинского политика, у Запада больше нет ничего, что могло бы хоть как-то изменить катастрофическое положение Украины. И об этом, заметил он, уже все знают. Поэтому Киеву не стоит ждать чего-то.
Дмитрук считает, что Запад уже сделал и отдал все, что мог. «Эффективнее, мощнее, чудеснее — не будет», подчеркнул депутат. Не спасут ни объятия, ни громкие заявления, резюмировал он.
Ранее «МК» писал, что конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала поставки вооружений Украине с использованием серых схем, используя НАТО.