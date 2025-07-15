В Раде не обрадовались поставкам оружия от Трампа

«Администрация США перешла от стадии: попробовать договориться, ведь мы сверху к стадии: а теперь попробуем их напугать — горящими палками, факелами и… санкциями. Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — все это ничего не меняет. Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход войны», — уверен парламентарий.