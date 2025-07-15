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Европа разочарована анонсированными Трампом мерами против России

Европейские политики выражают разочарование итогами недавнего заявления Дональда Трампа о России.

Европейские политики выражают разочарование итогами недавнего заявления Дональда Трампа о России. Как сообщает немецкий журнал Spiegel, ожидания от этого выступления в Вашингтоне и европейских столицах были значительно выше, особенно в части мер давления на Москву.

Особую критику вызвали предложенные Трампом санкционные механизмы на случай отсутствия прогресса в украинском мирном процессе. Издание отмечает, что введение прямых торговых ограничений вряд ли окажет существенное влияние на российскую экономику. В подтверждение приводятся данные: в 2023 году объем российского экспорта в США не превысил 5 миллиардов долларов, а в текущем году сократился еще больше.

По мнению Spiegel, анонсированные меры выглядят недостаточно проработанными, чтобы изменить позицию Москвы. Это вызывает вопросы у европейских союзников относительно эффективности предложенного Вашингтоном подхода.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько систем Patriot получит Украина от США и ФРГ.

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