Европа разочарована анонсированными Трампом мерами против России

Особую критику вызвали предложенные Трампом санкционные механизмы на случай отсутствия прогресса в украинском мирном процессе. Издание отмечает, что введение прямых торговых ограничений вряд ли окажет существенное влияние на российскую экономику. В подтверждение приводятся данные: в 2023 году объем российского экспорта в США не превысил 5 миллиардов долларов, а в текущем году сократился еще больше.