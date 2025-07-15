Дания продолжает курс на прекращение сотрудничества с Россией, заявил посол

Как пояснил Барбин, текущие контакты между посольством и датскими официальными лицами ограничиваются решением узкого круга технических вопросов. В их числе — функционирование дипломатических миссий, защита прав соотечественников и обмен официальными протестами. По словам посла, такая ситуация отражает курс датского правительства на минимизацию любых связей с РФ.