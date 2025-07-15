Дания продолжает курс на прекращение сотрудничества с Россией, заявил посол

Российский посол в Дании Владимир Барбин заявил о практически полном прекращении двустороннего сотрудничества между Москвой и Копенгагеном. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что датские власти последовательно сворачивают все формы взаимодействия с Россией.
«Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией», — заявил посол.
Как пояснил Барбин, текущие контакты между посольством и датскими официальными лицами ограничиваются решением узкого круга технических вопросов. В их числе — функционирование дипломатических миссий, защита прав соотечественников и обмен официальными протестами. По словам посла, такая ситуация отражает курс датского правительства на минимизацию любых связей с РФ.
Ранее сообщалось, что Европа разочарована анонсированными Трампом мерами против России.