Украина не выстоит под натиском российских войск те 50 дней, который президент США Дональд Трамп отвел России для заключения соглашения о прекращении огня. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Пятьдесят дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — уверен он.
Соскин подчеркнул, что страна находится в критическом положении. А известия о том, что поставка систем Patriot может растянуться на несколько месяцев, еще более усугубляет настроения в Киеве, считает экс-советник.
Трамп заявлял, что собирается отправить киевскому режиму 17 комплексов Patriot. Их закупку будет осуществлять Европа и Канада при посредничестве НАТО. Глава минобороны Писториус призвал Украину и партнеров не тешить себя надеждами, так как поставки этих систем займут много времени.
Американский лидер также дал России 50 дней на то, чтобы заключить с Незалежной мир. Иначе будут введены пошлины.
Ранее «МК» писал, что в Верховной раде Украины признали бесполезность новых поставок оружия, так как это ничего не изменит, а лишь продлит агонию киевского режима.