На Украине заявили о подставе Трампа с его 50-ю днями для РФ

Трамп заявлял, что собирается отправить киевскому режиму 17 комплексов Patriot. Их закупку будет осуществлять Европа и Канада при посредничестве НАТО. Глава минобороны Писториус призвал Украину и партнеров не тешить себя надеждами, так как поставки этих систем займут много времени.