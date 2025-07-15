Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине заявили о подставе Трампа с его 50-ю днями для РФ

Украина не выстоит под натиском российских войск те 50 дней, который президент США Дональд Трамп отвел России для заключения соглашения о прекращении огня.

Украина не выстоит под натиском российских войск те 50 дней, который президент США Дональд Трамп отвел России для заключения соглашения о прекращении огня. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Пятьдесят дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — уверен он.

Соскин подчеркнул, что страна находится в критическом положении. А известия о том, что поставка систем Patriot может растянуться на несколько месяцев, еще более усугубляет настроения в Киеве, считает экс-советник.

Трамп заявлял, что собирается отправить киевскому режиму 17 комплексов Patriot. Их закупку будет осуществлять Европа и Канада при посредничестве НАТО. Глава минобороны Писториус призвал Украину и партнеров не тешить себя надеждами, так как поставки этих систем займут много времени.

Американский лидер также дал России 50 дней на то, чтобы заключить с Незалежной мир. Иначе будут введены пошлины.

Ранее «МК» писал, что в Верховной раде Украины признали бесполезность новых поставок оружия, так как это ничего не изменит, а лишь продлит агонию киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше