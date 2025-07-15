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Каллас посчитала 50 дней для достижения договоренности по Украине долгим сроком

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас приветствовала заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об установлении срока 50 дней для достижения договоренности по украинскому конфликту.

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас приветствовала заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об установлении срока 50 дней для достижения договоренности по украинскому конфликту.

— Хорошо, что американцы предпринимают данные шаги. Я надеюсь, что они также окажут военную помощь Украине, как это делают европейцы, — сказано в стенограмме ее выступления перед журналистами, опубликованной на сайте Еврокомиссии.

Но глава Белого дома установил слишком долгий срок для достижения договоренности перед введением новых санкций против России, отметила Каллас.

— С одной стороны, очень позитивно, что Трамп занимает твердую позицию в отношении РФ. С другой стороны, 50 дней — это очень долгий срок, — заявила она.

Постпред Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние заявления Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Москвы.

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