Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание

«Если нужно будет, мы свою технику, белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание. Если нужна эксплуатация для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание еще на кого-то. Это уже как вы захотите», — заявил глава государства на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
Он также подтвердил готовность страны продолжать поставки техники в российский город, назвав это основой двусторонних экономических отношений, и акцентировал внимание на важности качественного обслуживания.
Ранее в понедельник Беглов сообщил, что объем торговли между Санкт-Петербургом и Белоруссией в 2024 году составил более трех миллиардов долларов. В частности, соседняя страна создает для города 50-метровые пожарные автолестницы, автобусы большой вместимости с поворотным звеном. При этом, добавил губернатор, Петербург решил закупить 99 белорусских электробусов.