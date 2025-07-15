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Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минск готов обеспечить сервисное сопровождение поставляемых в Санкт-Петербург автобусов собственного производства, приводит слова президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: © РИА Новости

«Если нужно будет, мы свою технику, белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание. Если нужна эксплуатация для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание еще на кого-то. Это уже как вы захотите», — заявил глава государства на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Он также подтвердил готовность страны продолжать поставки техники в российский город, назвав это основой двусторонних экономических отношений, и акцентировал внимание на важности качественного обслуживания.

Ранее в понедельник Беглов сообщил, что объем торговли между Санкт-Петербургом и Белоруссией в 2024 году составил более трех миллиардов долларов. В частности, соседняя страна создает для города 50-метровые пожарные автолестницы, автобусы большой вместимости с поворотным звеном. При этом, добавил губернатор, Петербург решил закупить 99 белорусских электробусов.

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