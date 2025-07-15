Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание

«Если нужно будет, мы свою технику, белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание. Если нужна эксплуатация для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание еще на кого-то. Это уже как вы захотите», — заявил глава государства на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.