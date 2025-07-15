Оружие, которое будет закупать Европа у США для киевского режима через НАТО, будет готово к немедленному его применению в бою. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Макс Рютте в интервью телеканалу Fox News.
«Здесь две причины. Во-первых, это логистика, и НАТО умеет с ней работать. Оружие будет доставляться на Украину уже в таких поставках, которые позволяют им сразу использовать его в бою», — отметил он.
Рююте подчеркнул, что оружие будет идти полностью укомплектованное. Это, по его словам, позволит добиться максимальной эффективности.
В качестве второй причины он назвал финансирование, которое будет осуществлять Европа. Рютте добавил, что ему президент США Дональд Трамп лично заявил, что хочет помочь Украине «защищаться от России», но платить за это должны европейцы, отметил он.
Ранее «МК» писал, что на Украине не обрадовались новым поставкам вооружения, так как они не изменят ситуацию на поле боя, а лишь отсрочат неизбежное и агонию киевского режима.