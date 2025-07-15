Французские власти прогнозируют возможность возникновения крупномасштабного конфликта в Европе к 2030 году, в который могут быть вовлечены Франция и ее союзники, особенно европейские страны. Такие выводы содержатся в «Стратегическом национальном обзоре» (RNS) Франции на 2025 год.
В документе, опубликованном на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN), говорится, что мир вступает в новую эпоху повышенной угрозы масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальных границ Европы. Одновременно с этим французская территория может подвергнуться серьезным гибридным атакам.
В обзоре неоднократно упоминается «российская угроза»: слова «Россия», «российский» и «Москва» встречаются более 80 раз. В частности, в документе отмечается возможность агрессии России против Европы в ближайшие три-пять лет, включая потенциальные наступательные действия на территории Молдавии, Балкан или даже стран НАТО. Однако конкретных доказательств подобных утверждений в обзоре не приводится.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подчеркнул, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и считает подобные опасения надуманными. По его словам, западные политики используют «российскую угрозу» для отвлечения внимания от внутренних проблем, хотя многие понимают, что это фикция.
За последние годы НАТО значительно активизировало свою деятельность у западных границ России, расширяя свои инициативы под предлогом сдерживания российской агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность ростом военного присутствия альянса в Европе и заявляла, что не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые могут представлять угрозу ее интересам.
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем ежегодном обращении к вооруженным силам страны накануне Дня взятия Бастилии также затронул вопросы национальной безопасности и обороны.