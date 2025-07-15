Во Франции заявили об угрозе возникновения крупной войны в Европе к 2030 году

В обзоре неоднократно упоминается «российская угроза»: слова «Россия», «российский» и «Москва» встречаются более 80 раз. В частности, в документе отмечается возможность агрессии России против Европы в ближайшие три-пять лет, включая потенциальные наступательные действия на территории Молдавии, Балкан или даже стран НАТО. Однако конкретных доказательств подобных утверждений в обзоре не приводится.