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Латвия прекратила признавать загранпаспорта россиян без биометрии с 15 июля

С 15 июля 2025 года Латвия прекращает признавать заграничные паспорта граждан Российской Федерации, не содержащие биометрических данных. Обладателям таких документов запрещён въезд на территорию страны.

Источник: Life.ru

В заявлении Министерства иностранных дел Латвии от 18 июня подчёркивается, что данное решение также означает, что республика остановит выдачу виз и приём заявлений на вид на жительство для держателей российских загранпаспортов без биометрии.

В ведомстве уточнили, что хотя с указанной даты въезд для владельцев небиометрических паспортов будет невозможен, россияне, уже находящиеся в Латвии по таким документам, смогут оставаться в стране до истечения срока действия их виз или разрешений. Для тех, кто имеет латвийские долгосрочные визы или виды на жительство, предусмотрен полугодовой период для обмена загранпаспортов на биометрические.

Рига присоединилась к ряду европейских стран, которые уже приняли аналогичные меры. В настоящий момент «пятилетние» заграничные паспорта граждан России без биометрии не признаются для въезда в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию и Литву.

Ранее Life.ru писал, что помощник президента РФ Владимир Мединский призвал выставить иск Латвии за демонтаж доски Пикулю в Риге. Мемориальную доску советскому писателю, установленную в 2014 году, сорвали по решению правительства республики.

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