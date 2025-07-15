Латвия прекратила признавать загранпаспорта россиян без биометрии с 15 июля

В ведомстве уточнили, что хотя с указанной даты въезд для владельцев небиометрических паспортов будет невозможен, россияне, уже находящиеся в Латвии по таким документам, смогут оставаться в стране до истечения срока действия их виз или разрешений. Для тех, кто имеет латвийские долгосрочные визы или виды на жительство, предусмотрен полугодовой период для обмена загранпаспортов на биометрические.