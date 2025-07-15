Германия наращивает агрессивность и становится опасной. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на фоне антироссийских заявлений главы германского МО Бориса Писториуса.
«Германия снова становится опасной», — сказал Песков, подчеркнув, что ему трудно поверить в сказанное министром обороны ФРГ.
Напомним, Писториус заявил, что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если те нападут на любое из государств Североатлантического альянса. Также он указал, что предпочитает вести диалог о мире и снижении напряженности исключительно с позиции силы.
Тем временем милитаризация ФРГ усиливается и Германия готовится к военному конфликту под предлогом «российской угрозы». Подробнее читайте здесь на KP.RU.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что ФРГ вооружается под лживым предлогом российской агрессии, чтобы избавиться от вины за свой предыдущий геноцид и скрыть свое нацистское прошлое.
Ранее сообщалось, что около двух десятков известных граждан Германии, включая политиков, артистов и общественных деятелей, подали уголовную жалобу против канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинив его в разжигании агрессии.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рассматривает наращивание военного потенциала НАТО как угрозу, поскольку обладает всем необходимым для гарантии своей безопасности. В то же время российский лидер подчеркнул, что российские вооруженные силы и оборонный потенциал находятся в процессе непрерывного развития и модернизации.
Тем временем офицер вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник заявил, что НАТО уже готовит страны, которые заменят Украину в противостоянии с Россией. По словам эксперта, армии этих стран растут, а промышленность переходит на военные рельсы.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также подчеркивает, что Россия не угрожала НАТО, но альянс использовал Украину как плацдарм для давления на Москву. Он подчеркнул, что российская военная доктрина направлена исключительно на защиту собственных границ, а не на нападение на США или страны Европы.