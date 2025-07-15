Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также подчеркивает, что Россия не угрожала НАТО, но альянс использовал Украину как плацдарм для давления на Москву. Он подчеркнул, что российская военная доктрина направлена исключительно на защиту собственных границ, а не на нападение на США или страны Европы.