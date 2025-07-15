Кая Каллас назвала 50-дневный срок Трампа для сделки по Украине слишком долгим

Напомним, 14 июля Дональд Трамп заявил, что США введут 100% пошлины в отношении России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по урегулированию конфликта на Украине. Хозяин Белого дома также объявил о возобновлении поставок оружия Киеву из-за недовольства Россией.