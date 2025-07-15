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Кая Каллас назвала 50-дневный срок Трампа для сделки по Украине слишком долгим

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас со смешанными чувствами отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, установившего срок в 50 дней для достижения договорённостей по конфликту на Украине.

Источник: Life.ru

Каллас поприветствовала инициативу американского лидера, но назвала предложенный 50-дневный период слишком длительным.

«С одной стороны, жёсткая позиция Трампа в отношении России — это положительный момент. С другой стороны, 50 дней — это очень много времени», — заявила Каллас, чьё выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп заявил, что США введут 100% пошлины в отношении России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по урегулированию конфликта на Украине. Хозяин Белого дома также объявил о возобновлении поставок оружия Киеву из-за недовольства Россией.

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