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Посол РФ Барбин: Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией

Контакты Дании с РФ сводится в основном к вопросам работы дипмиссий, защите прав граждан и обмену демаршами.

Источник: Аргументы и факты

Дания ограничила контакты с российским посольством в Копенгагене практическими вопросами и обнуляет любое сотрудничество с Россией, заявил глава дипломатического представительства РФ в королевстве Владимир Барбин.

«Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией», — сказал он в интервью РИА Новости.

Посол уточнил, что взаимодействие Дании с российской стороной сводится в основном к обсуждению тем функционирования дипмиссий, защите прав граждан и обмену демаршами.

Напомним, в апреле посольство РФ в Копенгагене сообщило, что российские дипломаты не были приглашены на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения Дании в период Второй мировой войны. Памятная дата отмечается 5 мая.