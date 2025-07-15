Посол РФ Барбин: Дания проводит курс на обнуление сотрудничества с Россией

Дания ограничила контакты с российским посольством в Копенгагене практическими вопросами и обнуляет любое сотрудничество с Россией, заявил глава дипломатического представительства РФ в королевстве Владимир Барбин.
«Датские власти проводят курс на обнуление любого сотрудничества с Россией», — сказал он в интервью РИА Новости.
Посол уточнил, что взаимодействие Дании с российской стороной сводится в основном к обсуждению тем функционирования дипмиссий, защите прав граждан и обмену демаршами.
Напомним, в апреле посольство РФ в Копенгагене сообщило, что российские дипломаты не были приглашены на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения Дании в период Второй мировой войны. Памятная дата отмечается 5 мая.