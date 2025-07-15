Франция предупредила о начале открытой войны в сердце Европы к 2030 году

В документе, представленном 14 июля, говорится о риске «открытой войны» и указывается на возможность «агрессии» со стороны России уже в ближайшие три-пять лет. Французские власти рассматривают сценарии наступательных действий со стороны РФ в Молдавии, на Балканах или даже против государств НАТО. Эта угроза, как подчёркивается, особенно связана с продолжающимся украинским конфликтом.