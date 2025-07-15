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Путин ответил на нехватку женщин в стране словами из песни: советская классика

Путин прокомментировал слова из песни про десять девчонок на девять ребят.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин песней прокомментировал демографическую обстановку в стране. Так, в ходе совещания по социальной политике российский лидер процитировал строчки из популярной советской композиции — о десяти девчонках и девяти ребятах.

«Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», — сказал Путин.

В ходе обсуждения российский лидер поинтересовался актуальной демографической статистикой.

«Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», — прокомментировал Путин доклад зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

Голикова согласилась с президентской оценкой, сообщив о преобладании мужского населения среди новорожденных в 2023 году — 51,5% мальчиков против 48,5% девочек.

Напомним текст песни, о которой шла речь. Композитором стал Александр Колкер, слова были написаны поэтом Кимом Рыжовым.

"Пришли девчонки, стоят в сторонке,

Платочки в руках теребят,

Потому что на десять девчонок.

По статистике девять ребят".

В заседании участвовали как сам президент, так и ряд высокопоставленных чиновников, включая министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяну Голикову.

Кроме этого, в рамках совещания по социальным вопросам в Кремле Голикова рассказала Путину о готовящихся государственных инициативах по укреплению института материнства. Ключевое предложение — предоставление матерям-героиням социальных льгот, аналогичных тем, что положены героям труда.

Помимо этого, с 1 сентября текущего года произойдет значительное увеличение пособий по беременности и родам. Если ранее суммарная выплата за 140-дневный отпуск составляла от 9 до 23 тысяч рублей, то после повышения средний размер пособия достигнет 90 тысяч рублей.

Также в ходе совещания чиновники обсудили тему отмены существующих ограничений по пенсионному обеспечению для многодетных семей.

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