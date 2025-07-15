Путин ответил на нехватку женщин в стране словами из песни: советская классика

Президент России Владимир Путин песней прокомментировал демографическую обстановку в стране. Так, в ходе совещания по социальной политике российский лидер процитировал строчки из популярной советской композиции — о десяти девчонках и девяти ребятах.
«Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», — сказал Путин.
В ходе обсуждения российский лидер поинтересовался актуальной демографической статистикой.
«Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась. У нас сейчас как раз не хватает женщин», — прокомментировал Путин доклад зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.
Голикова согласилась с президентской оценкой, сообщив о преобладании мужского населения среди новорожденных в 2023 году — 51,5% мальчиков против 48,5% девочек.
Напомним текст песни, о которой шла речь. Композитором стал Александр Колкер, слова были написаны поэтом Кимом Рыжовым.
"Пришли девчонки, стоят в сторонке,
Платочки в руках теребят,
Потому что на десять девчонок.
По статистике девять ребят".
В заседании участвовали как сам президент, так и ряд высокопоставленных чиновников, включая министра здравоохранения Михаила Мурашко, главу Минтруда Антона Котякова и вице-премьера Татьяну Голикову.
Кроме этого, в рамках совещания по социальным вопросам в Кремле Голикова рассказала Путину о готовящихся государственных инициативах по укреплению института материнства. Ключевое предложение — предоставление матерям-героиням социальных льгот, аналогичных тем, что положены героям труда.
Помимо этого, с 1 сентября текущего года произойдет значительное увеличение пособий по беременности и родам. Если ранее суммарная выплата за 140-дневный отпуск составляла от 9 до 23 тысяч рублей, то после повышения средний размер пособия достигнет 90 тысяч рублей.
Также в ходе совещания чиновники обсудили тему отмены существующих ограничений по пенсионному обеспечению для многодетных семей.