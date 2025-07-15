Путин ответил на нехватку женщин в стране словами из песни: советская классика

«Мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверно, известную песню с советских времен: когда девочки пришли на танцы и некоторые стоят в сторонке, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят», — сказал Путин.