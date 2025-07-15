Европа увидела две стороны в попытках Трампа угрожать Путину пошлинами

Трамп заявил о возможности введения 100-процентных вторичных пошлин на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Как рассказали эксперты в разговоре с URA.RU, такую цифру президент США озвучил для красоты. Некоторые подумали, что Трамп своими угрозами президенту России Владимиру Путину хочет «отморозить уши назло маме», ведь США более зависимы от поставок важных минералов из России, чем Москва. Подробнее о том, как США поменяли отношение к России и перешли к ультиматумам, — в материале URA.RU.