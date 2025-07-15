В ЕС устали «печатать» пакеты с антироссийскими санкциями

«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций», — отметил он.