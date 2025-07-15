Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС устали «печатать» пакеты с антироссийскими санкциями

В Евросоюзе еще до принятия 18-го пакета санкций против России началось неофициальное обсуждение 19-го «списка».

В Евросоюзе еще до принятия 18-го пакета санкций против России началось неофициальное обсуждение 19-го «списка». Об этом сообщил евродепутат Томаш Здеховский, передают «Известия».

«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций», — отметил он.

Сейчас в ЕС ужесточают контроль за соблюдением санкций. Так, вводятся рестрикции против стран, которые помогали обходить запреты. Расширяются вторичные санкции, пояснил он.

Сегодня, 15 июля, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Один из главных вопросов — обсуждение 18-го пакета антироссийских санкций. Ранее его принятие заблокировала Словакия из-за энергоресурсов из РФ.

Ранее «МК» писал, что Еврокомиссия направила Словакии предложения о гарантиях поставок энергоресурсов в обмен на согласие поддержать 18-й пакет антироссийских санкций.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше