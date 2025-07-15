В ЕС устали «печатать» пакеты с антироссийскими санкциями

В Евросоюзе еще до принятия 18-го пакета санкций против России началось неофициальное обсуждение 19-го «списка». Об этом сообщил евродепутат Томаш Здеховский, передают «Известия».
«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической. После 18 пакетов ограничения были введены против большинства очевидных объектов санкций», — отметил он.
Сейчас в ЕС ужесточают контроль за соблюдением санкций. Так, вводятся рестрикции против стран, которые помогали обходить запреты. Расширяются вторичные санкции, пояснил он.
Сегодня, 15 июля, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Один из главных вопросов — обсуждение 18-го пакета антироссийских санкций. Ранее его принятие заблокировала Словакия из-за энергоресурсов из РФ.
Ранее «МК» писал, что Еврокомиссия направила Словакии предложения о гарантиях поставок энергоресурсов в обмен на согласие поддержать 18-й пакет антироссийских санкций.