Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз уже начал готовить новый пакет санкций против России, хотя старый ещё не принят

Европейский союз уже приступил к неофициальным дискуссиям по подготовке 19-го пакета антироссийских санкций, несмотря на то, что предыдущий 18-й пакет до сих пор не согласован. Об этом сообщил член Европарламента Томаш Здеховский.

Источник: Life.ru

По словам Здеховского, хотя обсуждения находятся на ранней и неофициальной стадии, процесс сталкивается с определёнными трудностями.

«Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической», — пояснил он в беседе с «Известиями».

Евродепутат отметил, что после 18-ти пакетов большинство «очевидных объектов санкций» уже были охвачены ограничениями. В связи с этим основное внимание в новом пакете будет уделено ужесточению контроля за соблюдением уже введённых рестрикций. Это касается, в частности, обхода ограничений через третьи страны, расширения вторичных мер и уточнения экспортно-импортного контроля, добавил Здеховский.

Ранее Life.ru писал, что процесс согласования 18-го пакета антироссийских санкций Европейским союзом до сих пор продолжается. 14 июля стало известно, что ЕС не может принять его из-за позиции Мальты.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше