Евросоюз уже начал готовить новый пакет санкций против России, хотя старый ещё не принят

Евродепутат отметил, что после 18-ти пакетов большинство «очевидных объектов санкций» уже были охвачены ограничениями. В связи с этим основное внимание в новом пакете будет уделено ужесточению контроля за соблюдением уже введённых рестрикций. Это касается, в частности, обхода ограничений через третьи страны, расширения вторичных мер и уточнения экспортно-импортного контроля, добавил Здеховский.