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Сенат США после угроз Трампа перехотел обсуждать санкции против РФ

Сенат США не будет рассматривать усиление антироссийских санкций после слов президента Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин против России, если не удастся достичь соглашения по Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джона Тьюна (штат Южная Дакота).

Законопроект об антироссийских санкциях отложен, поскольку Трамп хочет ввести пошлины против Москвы.

Сенат США не будет рассматривать усиление антироссийских санкций после слов президента Дональда Трампа о возможном введении импортных пошлин против России, если не удастся достичь соглашения по Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на лидера республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джона Тьюна (штат Южная Дакота).

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША перестали искать компромисс и перешли к угрозам.

«Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать часть этого самостоятельно», — цитирует издание слова сенатора. Он отметил, что если Дональд Трамп сочтет усиление санкций уместным и полезным для переговорного процесса, сенаторы готовы подключиться к этой работе.

Тьюна подчеркнул, что Сенат будет работать в тесной координации с Белым домом и Палатой представителей. По его словам, стратегия по вопросу санкций будет согласована с администрацией президента. Он также отметил, что сенаторы приложат все усилия для выработки единого подхода к дальнейшим действиям в отношении России.

Законопроект предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа до последнего пыталась смягчить его и ожидала одобрения Конгресса. В ходе своего заявления о России 14 июля президент США заявил, что дает Москве 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он готов в противном случае ввести 100%-ные пошлины против РФ и ее партнеров. Как рассказали URA.RU эксперты, Трамп устал видеть «жесткую позицию» российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине и решил надавить на Россию. Его угрозы ввести 100%-ные импортные пошлины на товары РФ вряд ли реализуются или испугают РФ.

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