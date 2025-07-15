Сенат США после угроз Трампа перехотел обсуждать санкции против РФ

Законопроект предусматривает ограничения для российских чиновников и секторов экономики, однако администрация Трампа до последнего пыталась смягчить его и ожидала одобрения Конгресса. В ходе своего заявления о России 14 июля президент США заявил, что дает Москве 50 дней для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, он готов в противном случае ввести 100%-ные пошлины против РФ и ее партнеров. Как рассказали URA.RU эксперты, Трамп устал видеть «жесткую позицию» российского лидера Владимира Путина по вопросу урегулирования конфликта на Украине и решил надавить на Россию. Его угрозы ввести 100%-ные импортные пошлины на товары РФ вряд ли реализуются или испугают РФ.