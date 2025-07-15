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В Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа в адрес России

В Европе разочарованы итогами громкого заявления Дональда Трампа о России. По данным издания Spiegel, в Вашингтоне и европейских столицах ожидали более решительных шагов от американского лидера.

Источник: Life.ru

Особенное недоумение, как пишет издание, вызвали предложенные Трампом меры на случай отсутствия прогресса в мирном процессе по Украине. Речь идёт о возможном введении 100% пошлин на российские товары. Однако эксперты сомневаются в эффективности таких мер: в 2023 году объём российского экспорта в США составил менее пяти миллиардов долларов, а в 2024 году сократился ещё больше.

Напомним, 14 июля Трамп выразил недовольство политикой России, пообещав ввести жёсткие торговые ограничения, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. При этом американский президент добавил, что надеется избежать такого развития событий. Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала главу Белого дома, однако озадачилась из-за предоставленного срока.

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