В Европе разочаровались из-за ультиматума Трампа в адрес России

Особенное недоумение, как пишет издание, вызвали предложенные Трампом меры на случай отсутствия прогресса в мирном процессе по Украине. Речь идёт о возможном введении 100% пошлин на российские товары. Однако эксперты сомневаются в эффективности таких мер: в 2023 году объём российского экспорта в США составил менее пяти миллиардов долларов, а в 2024 году сократился ещё больше.