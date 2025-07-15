В Европарламенте сообщили об обсуждении 19-го пакета санкций против России

Страны ЕС на неофициальном уровне уже ведут обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций, сообщил депутат Европарламента Томаш Здеховский.
«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии», — сказал политик, которого цитируют «Известия».
По словам Здеховского, наблюдается «техническая» усталость от санкций, в чём состоит главная проблема. Он уточнил, что ранее были введены ограничения против большинства объектов, в отношении которых рестрикции явным образом могут быть задействованы.
Депутат отметил, что в настоящее время основное внимание направлено на ужесточение наблюдения за уже принятыми санкциями, увеличение списка вторичных мер. Кроме того, ЕС занимается корректировкой контроля за экспортно-импортными операциями.
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на нескольких европейских дипломатов написало, что большинство положений 18-го пакета санкций ЕС уже согласованы. При этом остаются разногласия по поводу предельной цены на российскую нефть.