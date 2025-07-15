В США назвали шарадами попытки Трампа давить на Россию

Президент США Дональд Трамп переиграл сам себя, думая, что ему удастся изменить позицию России по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Трамп сам себя обманул. Позиция России была известна с самого начала. Она может не нравиться кому-то, но она не менялась. Трамп обманулся, когда думал, что может как-то заставить Россию изменить эти условия», — объяснил он.
Миршаймер считает, что хозяин Белого дома все это время будто не слышал о российской позиции. Вместо этого он методично пытается заставить Москву играть по его правилам, придумывая все новые идеи, подобные прекращению огня.
Профессор отметил, что Трамп просто не понимает, что Россия неоднократно назвала свои финальные условия. И назвал все попытки американского лидера шарадами.
Ранее «МК» писал, что Украина не выстоит под натиском российских войск те 50 дней, который президент США Дональд Трамп отвел России для заключения соглашения о прекращении огня.