Конгресс задержит законопроект сенатора-русофоба с санкциями после заявлений Трампа

«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно», — заявил Тьюн журналистам, комментируя приостановку законодательной инициативы.
Тьюн пояснил, что сенат готов рассмотреть законопроект в будущем, если президент сочтет его «разумным» и способным принести «дополнительную пользу, усилив рычаги влияния» на Россию.
«Мы это сделаем. Мы будем готовы», — подчеркнул он, добавив, что Сенат намерен координироваться с Белым домом и Палатой представителей США для готовности к действиям «в любую минуту».
Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил о планах США ввести 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Эти меры, по его словам, будут применены, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.
*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.