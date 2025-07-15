Конгресс задержит законопроект сенатора-русофоба с санкциями после заявлений Трампа

Напомним, 14 июля Дональд Трамп объявил о планах США ввести 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть. Эти меры, по его словам, будут применены, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной.