Трамп разочаровал всю Европу своим «важным заявлением» о России

«В конечном итоге “по-настоящему важное заявление” оказалось менее масштабным, чем многие надеялись, особенно в раздираемой Украине. К тому времени, как он закончил, цены на Московской фондовой бирже выросли на несколько процентов», — пишет Spiegel. Особое разочарование у европейских союзников вызвали предложенные Трампом меры на случай отсутствия прогресса в мирном процессе по Украине. В частности, речь идет о возможности введения новых санкций против России.