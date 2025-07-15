В Европе разочарованы итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о РФ.
Европейские политики и эксперты выразили разочарование итогами крупного заявления президента США Дональда Трампа по России, сообщает немецкое издание Spiegel 15 июля. По данным журналистов, в Вашингтоне и европейских столицах ожидали более серьезных шагов от американского лидера, однако объявленные меры оказались менее значимыми, чем рассчитывали многие наблюдатели.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША перестали искать компромисс и перешли к угрозам.
«В конечном итоге “по-настоящему важное заявление” оказалось менее масштабным, чем многие надеялись, особенно в раздираемой Украине. К тому времени, как он закончил, цены на Московской фондовой бирже выросли на несколько процентов», — пишет Spiegel. Особое разочарование у европейских союзников вызвали предложенные Трампом меры на случай отсутствия прогресса в мирном процессе по Украине. В частности, речь идет о возможности введения новых санкций против России.
По мнению авторов материала, прямые тарифы вряд ли серьезно скажутся на российской экономике. В 2023 году объем экспорта из России в США составил менее пяти миллиардов долларов, а в 2024 году этот показатель еще снизился.
Ранее Трамп выступил с угрозами ввести 100%-ные пошлины против РФ при отсутствии прогресса по Украине и установил сторонам новый срок в 50 дней для достижения соглашения. По словам экспертов, опрошенных URA.RU, действия Трампа напомнили попытку «отморозить уши назло маме», ведь США пострадают больше, чем Россия. 50 дней — это выдуманная Трампом цифра, поскольку он любит красивые даты, дополнили наблюдатели. Подробнее о том, почему США перестали искать компромиссы и начали угрожать России, — в эксклюзивном материале URA.RU.