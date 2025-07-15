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Рютте объяснил поставки оружия США Украине через Европу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что американское вооружение для Украины будет сначала поступать в Европу, а не напрямую в Киев, поскольку его оплачивали европейские страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Источник: AP 2024

«Это вопрос того, кто платит… Европейцы взяли на себя ответственность за оплату этого оружия», — сказал он.

Рютте добавил, что благодаря логистическому опыту НАТО поставки оружия будут организованы для максимальной эффективности. Вооружение будет поставляться в готовых к боевому применению комплектах.

14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

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