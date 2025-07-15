Рютте объяснил поставки оружия США Украине через Европу

«Это вопрос того, кто платит… Европейцы взяли на себя ответственность за оплату этого оружия», — сказал он.
Рютте добавил, что благодаря логистическому опыту НАТО поставки оружия будут организованы для максимальной эффективности. Вооружение будет поставляться в готовых к боевому применению комплектах.
14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.