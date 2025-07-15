Зеленский готовится к побегу вместе с правительством

«Я думаю, что это нечто большее, чем просто слухи. Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы. Я думаю, что это вполне вероятно», — отметил он.