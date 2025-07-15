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Зеленский готовится к побегу вместе с правительством

На Украине готовится эвакуация главы киевского режима Владимира Зеленского и его правительства на западную часть страны.

На Украине готовится эвакуация главы киевского режима Владимира Зеленского и его правительства на западную часть страны. Об этом со ссылкой на источники в Незалежной заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Я думаю, что это нечто большее, чем просто слухи. Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы. Я думаю, что это вполне вероятно», — отметил он.

По мнению Меркуриса, поведение Зеленского вполне соответствует таким планам. Он до последнего будет держаться за власть, чтобы не упустить шанс еще больше обогатиться за счет нее.

В начале этого года американские СМИ сообщали, что приближенные к президенту США Дональду Трампу люди заявляли о необходимости Зеленскому покинуть страну. Тогда отмечалось, что лучшим вариантом для него является Франция.

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