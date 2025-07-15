На Украине появились случаи дезертирства сотрудников территориальных центров комплектования. Несколько офицеров сбежали с мест службы и покинули страну, сообщили в пророссийском подполье, передает РИА Новости.
«После нанесения ВС РФ ударов по военкоматам, и на фоне волны угроз от жителей Украины, наши источники подтвердили факт бегства уже нескольких украинских офицеров ТЦК», — сообщил собеседник агентства.
Источник также отметил, что руководство «людоловов» пока еще пребывает на местах службы. Однако, считают в подполье, скоро начнется массовое дезертирство. Причиной тому — недовольства граждан действиями военкомов.
Некоторым из них, продолжил собеседник, поступают угрозы. Их авторами являются, в том числе, мобилизованные украинцы. В качестве примера он привел случай в Херсоне, когда жители, потерявшие в конфликте близких, заявились домой к «могилизатору».
Ранее «МК» писал, что простые жители Украины все чаще стали собирать и передавать российской армии координаты территориальных центров комплектования, после того, как несколько ТЦК были повреждены ВС РФ в ходе ударов.