Spiegel: В Европе разочарованы итогами большого заявления Трампа о РФ

В Европе разочарованы итогами большого заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о Российской Федерации. Об этом написало издание Spiegel.
— В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись. В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были другими, — говорится в статье.
По словам автора публикации, в Европе разочарованы мерами, которые американский лидер планирует предпринять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет, а именно, предполагаемыми санкциями против России, передает РИА Новости.
— Такого рода прямые тарифы не слишком сильно повлияли бы на экономику РФ, — сказано в материале.
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас приветствовала заявление Дональда Трампа об установлении срока 50 дней для достижения договоренности по украинскому конфликту. Но глава Белого дома установил слишком долгий срок для достижения договоренности перед введением новых санкций против РФ, отметила она.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что ожидает реакции российского президента Владимира Путина на последние заявления Дональда Трампа о военной поддержке Киеву и о возможности введения дополнительных пошлин против торговых партнеров Москвы.