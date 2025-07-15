Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах с Украиной.
По словам Захаровой, некомпетентность руководства альянса уже стала причиной многочисленных человеческих жертв, а для решения любых проблем необходимо глубокое понимание их исторического контекста.
«Этот “какой-то историк” — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А “серьезную делегацию” с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании», — негодовала Захарова.
В своем Telegram-канале официальный представитель МИД прокомментировала слова Рютте, который позволил себе пренебрежительные высказывания в адрес Мединского.
«Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», — подчеркнула дипломат.
Напомним, что ранее Рютте заявил, что Москва направила на переговоры «какого-то историка» вместо «серьезных людей», что вызвало резкий ответ российской стороны.
«Русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года», — сказал тогда генсек НАТО.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО неоднократно позволял себе некорректные высказывания в адрес представителей РФ, включая Мединского.
При этом помощник президента РФ в ответ подчеркивал, что именно фундаментальные знания и глубокое понимание исторического контекста — залог успешных переговоров. Мединский даже предлагал направить руководству альянса исторические материалы, указывая, например, на отсутствие украинской государственности в XII веке.
Вопреки критике со стороны Запада, Россия демонстрирует открытость к диалогу. Например, сам Мединский ранее заявил о своей готовности провести с генсеком Рютте дискуссию по историческим аспектам, касающимся Малороссии и Запорожского казачества.