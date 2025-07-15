ВСУ под Сумами «гадят» и имитируют контрнаступление для хозяев

Украинские боевики в Сумской области не способны проводить полноценные контратаки, они лишь имитируют контрнаступление. Об этом рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным «Ораз», передает ТАСС.
«Это атаками не назовешь — они маленькими группами пытаются нас провоцировать, делают вид, что идут в контрнаступление. Но это, скорее всего, не для них самих, а для отчетности их хозяевам», — отметил военнослужащий.
Ораз сообщил, что укронацисты стреляют беспорядочно, не выбирая цели. Их главная цель, считает он, «навредить, нагадить».
По словам собеседника агентства, воздушное пространство на Сумском направлении полностью контролируется российской армией. И добавил, что у ВС РФ «хорошее обеспечение». Работают беспилотники, дальняя артиллерия, РСЗО, противовоздушная оборона.
Ранее «МК» писал, что в Сумской области командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины заказало информационную кампанию по поддержке ее солдат в интернете.