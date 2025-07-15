В призывах Писториуса нашли любимое слово Геббельса: вот о чём он сказал

Риторика главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса напоминает риторику министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, считает экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Таким образом Кнайсль прокомментировала недавние заявления Писториуса о готовности немецких военнослужащих «убивать российских солдат».
«Это тот же самый Писториус, который хочет сделать немцев готовыми к войне, или же, если использовать его терминологию “kriegstuchtig”», — написала Кнайсль в Telegram-канале.
Она указала, что слово «kriegstuchtig», в переводе с немецкого означающее «соответствие требованиям военного времени», ранее было любимым словом в лексиконе Геббельса.
Ранее в Госдуме раскрыли главную цель заявлений Писториуса о новом оружии для Киева — расчет идет на запугивание.
Напомним, Писториус заявил, что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если те нападут на любое из государств Североатлантического альянса. Также он указал, что предпочитает вести диалог о мире и снижении напряженности исключительно с позиции силы.