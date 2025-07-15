В Пентагоне не смогли разъяснить слова Трампа о ЗРК Patriot для Украины

Представители Пентагона не смогли разъяснить заявление президента США Дональда Трампа о «17-ти единицах» системы противовоздушной обороны Patriot для Украины, следует из реакции американского ведомства на запрос журналистов.
«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — отметили в минобороны США, ответ которого цитирует РИА Новости.
При этом сообщений о комментариях американской администрации пока не поступало.
Напомним, 14 июля Трамп объявил, что ожидаются поставки Украине нового американского вооружения, в том числе системы Patriot. При этом глава Белого дома утверждал, что США якобы готовят к отправке 17 таких комплексов.
Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что решение Трампа о поставках Patriot киевскому режиму не повлияет на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции РФ.