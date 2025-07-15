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В Пентагоне не смогли разъяснить слова Трампа о ЗРК Patriot для Украины

Минобороны США рекомендовало обратиться в Белый дом за разъяснениями слов Трампа о ЗРК Patriot.

Представители Пентагона не смогли разъяснить заявление президента США Дональда Трампа о «17-ти единицах» системы противовоздушной обороны Patriot для Украины, следует из реакции американского ведомства на запрос журналистов.

«Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом», — отметили в минобороны США, ответ которого цитирует РИА Новости.

При этом сообщений о комментариях американской администрации пока не поступало.

Напомним, 14 июля Трамп объявил, что ожидаются поставки Украине нового американского вооружения, в том числе системы Patriot. При этом глава Белого дома утверждал, что США якобы готовят к отправке 17 таких комплексов.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что решение Трампа о поставках Patriot киевскому режиму не повлияет на ситуацию в зоне проведения специальной военной операции РФ.

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