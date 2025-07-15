Минобороны Японии обратило внимание на появление у России «Орешника»

Тема «Орешника» поднимается и в главе о российских вооружениях. «В ноябре 2024 года президент Путин объявил о применении ракеты средней дальности нового типа “Орешник” на Украине и настаивал, что разработка ракет малой и средней дальности является ответной мерой в отношении США, которые ведут разработку и размещение таких ракет. В декабре того же года президент Путин заявил о возможности размещения “Орешника” в Белоруссии в конце 2025 года, а также на расширенном заседании руководства министерства обороны в том же месяце заявил о его промышленном производстве», — отмечается в докладе.