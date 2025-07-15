Вакаров: глава МО Украины Умеров может быть агентом разведок США и Турции

Нынешний министр обороны Рустем Умеров является агентом Турции или США, или одновременно работает на две эти страны. Об этом aif.ru рассказал член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.
Так эксперт прокомментировал публикации о скорой отставке Умерова и его отъезде в США в качестве посла Украины.
«Умеров всегда работал на разведку то ли Турции, то ли США. Он может быть агентом разведок и сразу двух этих стран», — сказал Вакаров.
Эксперт напомнил, что Умеров был представителем в группе переговорщиков между Украиной и РФ в 2022 году. Сейчас переговоры возобновились, состоялось два этапа, и предполагается, что они продолжатся.
«И кто сейчас возглавляет делегацию от Украины? Умеров. То есть он единственный, кто был в составе делегации ранее, а потом как бы пошел на повышение и стал руководителем группы. А с кем встречался Умеров три года назад перед переговорами, и вообще откуда он появился? Его назначение пролоббировали крымские татары. Зачем он там нужен был? В 2022 году Украине давали оружие не только США, а в том числе и Турция, в частности, беспилотники Bayraktar. Кроме того, сын президента Турции Эрдогана хотел получить лицензию и производить Bayraktar на Украине. И эту тему помогал продвигать Умеров. И тогда же была информация, и от моих источников, о том, что он работает на разведку Турции», — сказал Вакаров.
При этом в последнее время Умеров проводил встречи на заседаниях в формате «Рамштайн» с руководителями Соединенных Штатов Америки, а также сам ездил в США перед российско-украинскими переговорами 2−3 июня.
«Умеров сначала встретился с министром обороны и министром иностранных дел Турции, а потом — с американцами. То есть его обрабатывали с двух сторон», — сказал Вакаров.
Эксперт также напомнил, что Умеров давно перевез свою семью в США, и информация о том, что он туда очень скоро отправится в качестве посла Украины, вполне может быть достоверной.
«По большому счету, если ты хочешь работать на определенную страну, сначала ты перевозишь семью туда как гарантию, а потом уже тебя забирают», — подытожил Вакаров.
Ранее Вакаров прокомментировал прогнозы о том, что нынешний глава правительства Украины Денис Шмыгаль будет уволен со своей должности и займет пост министра обороны вместо Умерова.
Он также пояснил aif.ru, почему Зеленский предложил назначить главой правительства страны вместо Шмыгаля вице-премьера по вопросам экономики Юлию Свириденко.