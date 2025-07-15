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Укронацисты атаковали женщин дронами под Сумами из-за одной фразы

Укронацистские дроноводы ударили несколькими дронами по двум женщинам в Сумской области, которые просили о помощи российских военных, выставив табличку с надписью «Мы русские».

Укронацистские дроноводы ударили несколькими дронами по двум женщинам в Сумской области, которые просили о помощи российских военных, выставив табличку с надписью «Мы русские». Об этом рассказал боец группировки войск «Север» с позывным «Изя», передает РИА Новости.

«В деревне, наблюдая как ведется бой, где позиция боевиков ВСУ, я обнаружил мирных жителей, которые просили, чтобы их вывели, помогли. При ближнем облете увидел надпись на плакате: “Мы русские”. После этого я отлетел на смену батареи», — поделился оператор БПЛА.

Изя пояснил, что когда уводил свой беспилотник для смены аккумулятора, то увидел, что по тем женщинам начали бить вражеские дроны. Он отметил, что одной девушке удалось отбежать. А женщина упала.

Российский военнослужащий добавил, что его сослуживцы предприняли попытки защитить гражданских, которые просили о помощи. Они обезвредили несколько смертоносных дронов укронацистских террористов. О дальнейшей судьбе женщин не сообщается.

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