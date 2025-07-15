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В Ижевске завершили испытания боевой машины Тайфун-ПВО

Ижевский электромеханический завод «Купол», входящий в состав концерна «Алмаз-Антей», объявил о завершении государственных испытаний боевой машины «Тайфун-ПВО». Как сообщил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов, машина успешно завершила испытания в 2024 году и теперь переходит в категорию серийной продукции.

Источник: Life.ru

«Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК “Тайфун-ПВО” в прошлом году успешно завершила государственные испытания и переходит в категорию серийной продукции», — заявил Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона».

Он подчеркнул, что производство новой машины не только повысит загрузку мощностей предприятия, но и значительно улучшит мобильность и защищённость расчётов ПЗРК, что принесёт большую пользу Вооружённым силам России на поле боя.

«Тайфун-ПВО» уже успел зарекомендовать себя на Армейских международных играх в 2019 году и Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Особенности «Тайфун-ПВО»:

Защита. Новая боевая машина представляет собой универсальный бронированный автомобиль повышенной защищённости. Он способен выдержать взрывы мощностью до восьми килограммов тротила как под колёсами, так и под днищем, а также обеспечивает защиту личного состава от стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов. Экипаж и оборудование. Машина вмещает экипаж из пяти человек: командира, механика-водителя, стрелка-пулемётчика и двух стрелков-зенитчиков. В отделении для стрелков предусмотрено все необходимое: ПЗРК, пусковые установки, источники питания, боекомплект к пулемёту и другое оборудование. Вооружение. На крыше «Тайфуна» размещена турель с крупнокалиберным пулемётом типа «Корд». Также предусмотрены специальные люки для стрелка-пулеметчика и зенитчиков. Мобильность. Бронемашина обеспечивает транспортировку пяти человек, специальных средств и оборудования по любым дорогам и бездорожью. Боевое применение возможно в любое время года и суток на высоте до 3000 метров над уровнем моря. Боевая эффективность. Обеспечивает прицельную работу стрелка-зенитчика и пулемётчика в движении с максимальной скоростью до 20 км/ч.

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