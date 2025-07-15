В США Зеленского назвали неадекватным

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится признать катастрофическое положение ВСУ и свое поражение, при этом надеется на какое-то чудо, как когда армия США в Афганистане. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Я думаю, что всякий раз, когда лидер страны ввязывается в конфликт и война заходит в тупик, он редко признает свое поражение. Мне кажется, что в большинстве случаев вы продолжаете надеяться на чудо», — пояснил он.
Так Миршаймер ответил на вопрос военного аналитика Дэниела Дэвиса. Он спросил у профессора, адекватен ли Зеленский или нет.
Эксперт сравнил сложившуюся ситуацию на Украине с той, что была у американцев в Афганистане. Профессор отметил, что в то время администрация Джо Байдена до последнего отказывалась признавать свое поражение.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп переиграл сам себя, думая, что ему удастся изменить позицию России по урегулированию конфликта на Украине.