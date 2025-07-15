Соискателям на вакансию ядерного регулятора США задают политические вопросы

Вопросы на политическую тему задаются соискателям на вакансию, объявление о которой разместила комиссия по ядерному регулированию (NRC) Соединённых Штатов, сообщило агентство Reuters.
«Соискателям задаётся вопрос о том, как приверженность конституции и основополагающим принципам США подстегнула их стремление получить эту работу», — отметили журналисты.
Уточняется, что кандидаты проходят собеседование на должность старшего инженера по эксплуатации, работающего инспектором в отделе безопасности реакторов. Кроме того, у соискателей интересуются, что бы они сделали, исходя из своего опыта, чтобы повысить эффективность государственного управления.
Также кандидатов спрашивают о том, как бы они могли поспособствовать исполнению указов американского президента и политических задач. Reuters привело комментарий представителя NRC Скотта Бернелла, который пояснил, что задаваемые вопросы исходят изтребований управления кадровой службы США.
Вместе с тем другой сотрудник комиссии, имя которого журналисты не называют, заявил, что в предыдущие периоды в объявлениях о вакансиях акцентировалось внимание на технических моментах, а не на политических взглядах соискателей.
Напомним, в апреле стало известно, что сотрудники Департамента эффективности правительства (DOGE) получили доступ к закрытым госсетям, где хранятся данные об американском ядерном оружии. Речь шла о строго охраняемых сведениях.