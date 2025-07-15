Свой интерес: эксперты раскрыли, что скрывают США за поддержкой Украины

«Келлог всегда позиционировал себя как посланник, который поддерживает Украину. На какое-то время Дональд Трамп его отстранял от переговоров по украинскому конфликту. И тот факт, что он прибыл в Киев в такой одежде, в стиле милитари, и отдал честь Ермаку — показатель того, что сейчас США будут занимать проукраинскую позицию», — сказал Блохин.