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Свой интерес: эксперты раскрыли, что скрывают США за поддержкой Украины

В Киев с визитом прибыл спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог.

Источник: Аргументы и факты

Специальный посланник президента США Кит Келлог 14 июля прибыл с визитом в Киев. Он был одет в куртку в стиле милитари, а при выходе из поезда отдал честь встречающему его главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. Эксперты в беседе с aif.ru рассказали, с какой целью Келлог приехал в столицу Украины, а также объяснили его поведение и стиль одежды.

Келлог продемонстрировал поддержку Украины.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин объяснил странное поведение Келлога и отсутствие на нем делового костюма проявлением симпатии к киевскому режиму.

«Келлог всегда позиционировал себя как посланник, который поддерживает Украину. На какое-то время Дональд Трамп его отстранял от переговоров по украинскому конфликту. И тот факт, что он прибыл в Киев в такой одежде, в стиле милитари, и отдал честь Ермаку — показатель того, что сейчас США будут занимать проукраинскую позицию», — сказал Блохин.

«То есть все это знак, явно намекающий на военную поддержку Украины и подчеркивающий солидарность с украинской стороной», — добавил политолог.

Как известно, Владимир Зеленский сегодня продолжает посещать официальные встречи в черных или защитного цвета кофтах, пренебрегая нормами и правилами этикета, за что неоднократно подвергался критике. Так произошло и на встрече с Трампом в Овальном кабинете, во время которой произошла публичная перепалка. Тогда глава Белого дома поинтересовался у Зеленского, есть ли у него деловой костюм.

Келлог обсудит в Киеве поставки оружия.

Келлог прибыл в Киеве, чтобы обсудить новый формат поставок оружия на Украину, уверен Блохин.

«Келлог намерен обсудить с украинской стороной новый формат военных поставок со стороны США. То есть понятно, как раньше больше не будет. Не будет таких масштабных поставок оружия, которые осуществлялись при Байдене (ред. — экс-президент США), и сам процесс станет сложнее, не по щелчку пальцев», — сказал Блохин.

Кроме того, выразил уверенность политолог, оружие будет поставляться только за «конкретных кэш».

«Так как у Киева нет денег для того, чтобы расплатиться с Вашингтоном, это сделает Европа, а США поставит оружие», — сказал Блохин.

Келлог обсудит в Киеве заморозку конфликта.

Еще один вопрос, который Келлог может обсудить с представителями киевского режима, — заморозка украинского конфликта, добавил политолог.

«Будут обсуждать заморозку конфликта. Но данное намерение нужно воспринимать как тактический ход с целью продлить время, которое сейчас работает не на Украину в условиях ограниченных поставок оружия», — сказал Блохин.

То есть, пояснил политолог, украинская сторона начнет настаивать, что заморозка боевых действий — это один из этапов мирных переговоров с РФ.

Трампа интересуют только деньги.

Блохин также пояснил, в чем состоит мотивация Трампа поставлять Украине вооружение.

«Если Байден (ред. — экс-президент США) помогал Украине во имя либерального миропорядка, то у Трампа здесь чисто меркантильный интерес. Условно говоря, будут деньги — будет оружие. Не будет денег — и об оружии можно забыть», — сказал Блохин.

Политолог добавил, что основное финансовое бремя при этом понесет Европа.

«То есть поддержка Украины, как я уже отмечал, будет осуществляться не за счет американского налогоплательщика, а за счет европейских финансовых доноров», — пояснил Блохин.

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