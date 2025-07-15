Эксперт Холгова: новый стиль Зеленского более уместен на похоронах и опере

«Если на Зеленском был черного цвета костюм, то это, конечно, нарушение. Мужчины могут носить черные костюмы только в трех случаях: похороны, свадьба и какой-то вечерний выход, опера, например. Поэтому в данном случае, с точки зрения дресс-кода, это нарушение. И мы видим, что на нем не деловой костюм», — резюмировала Холгова.