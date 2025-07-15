Эксперт Холгова: новый стиль Зеленского более уместен на похоронах и опере

Наряд Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Гааге выглядел неуместно, черный костюм политики носят в трех случаях — на похороны, свадьбу или, например, в оперу. Об этом aif.ru рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Зеленский и члены делегации Украины не выглядели как сумасшедшие на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге. На встрече Зеленский был одет в черный костюм.
«Нужно сказать, что на Зеленском был неделовой костюм. Сегодня дресс-код руководителей стран предполагает классический костюм. В идеале — однобортный или, может быть двубортный, это сорочка, галстук, чёрные туфли. И эти костюмы не бывают чёрного цвета», — сказала Холгова.
Эксперт по этикету пояснила, что костюмы у политиков, а тем более у президентов, могут быть темно-серыми или темно-синими, из-за чего на фото они могут казаться черными.
«Если на Зеленском был черного цвета костюм, то это, конечно, нарушение. Мужчины могут носить черные костюмы только в трех случаях: похороны, свадьба и какой-то вечерний выход, опера, например. Поэтому в данном случае, с точки зрения дресс-кода, это нарушение. И мы видим, что на нем не деловой костюм», — резюмировала Холгова.