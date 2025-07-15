Некоторые европейские страны во главе с США и Британией санкционировали в июне прошлого года нападении ВСУ на Курскую область. Об этом говорится в свежем докладе министерства обороны Японии.
Партнеры киевского режима позволили укронацистам использовать и переданное ими оружие, за исключением дальнобойных ракет.
«В июне 2024 года США, Великобритания и часть европейских стран в связи с наступлением РФ в Харьковской области разрешили Украине наступление на приграничные районы на территории России с использованием переданного каждой страной оружия, за исключением ракет большой дальности», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирался использовать оккупированные российские территории в качестве аргумента на переговорах. Однако начатая в марте 2025 года освободительная операция ВС России привела к краху планов нелегитимного президента Украины.
При этом укронацисты до сих пор не оставляют попыток атаковать приграничные регионы. Они регулярно совершают террористические налеты беспилотников. На территории Курской области продолжается разминирование населенных пунктов.
К сожалению, есть потери. Так, мастер-спасатель (сапер) специализированного отряда по городу Севастополю Ришат Медиев погиб при разминировании Курской области.