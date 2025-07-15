В Японии неожиданно высказались об оккупации ВСУ под Курском

«В июне 2024 года США, Великобритания и часть европейских стран в связи с наступлением РФ в Харьковской области разрешили Украине наступление на приграничные районы на территории России с использованием переданного каждой страной оружия, за исключением ракет большой дальности», — говорится в документе.