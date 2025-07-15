В США затормозили законопроект о 500-процентных пошлинах против России

14 июля Трамп объявил о новых мерах против России на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. По его словам, США введут жесткие ограничения — пошлины в размере 100% — в отношении России через 50 дней, если не будет прогресса в украинском урегулировании. По словам республиканца, США могут также поставить в Европу для Киева 17 систем Patriot.