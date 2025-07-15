Охранять кассу Зеленского: эксперты раскрыли смысл перестановок на Украине

Владимир Зеленский задумал большие перестановки в правительстве Украины. Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров рассказал aif.ru, с какой целью глава киевского режима решил «перетасовать» кабмин, в частности, заменив премьера и министра обороны.
Премьер-министром станет человек США.
Так, должность главы правительства должна занять вице-премьер по вопросам экономики Юлия Свириденко. Вакаров объяснил, почему именно ей Зеленский хочет отдать кресло Дениса Шмыгаля.
«Дело в том, что сейчас в Киеве сложилась ситуация, которую я бы назвал так: “Зеленский всеми фибрами души цепляется за власть”. Ему абсолютно все равно, будут выборы президента Украины или нет. Именно он торгуется со всеми донорами, инвесторами, игроками, которые вкладываются в конфликт на Украине и которые готовы и в дальнейшем поддерживать его режим», — сказал Вакаров.
Политолог напомнил об инвестиционном фонде восстановления Украины, который был создан в том числе, чтобы отдать стратегические ресурсы и объекты страны Вашингтону.
«Вся политика, которая сейчас происходит вокруг президента США Дональда Трампа, я имею в виду в среде Украины, одна: вот у нас есть инвестиционный фонд, и мы туда должны все получать. Уже первая лицензия была оформлена на добычу ценных металлов. Также зерновой терминал в Одессе перешел под контроль американских компаний… И сейчас создается новый пул, который будет поддерживать Украину в войне, в экономике. Для этого американцам в составе правительства Украины нужны свои игроки. И только с этой целью Зеленский пошел на переформатирование правительства», — сказал Вакаров.
Эксперт акцентировал, что именно вице-премьер-министр Свириденко вела переговоры по инвестфонду с министром финансов США Скоттом Бессентом, также она возглавляла украинскую делегацию в Соединенных Штатах.
Вакаров выразил уверенность, что визит Свириденко в США был «смотринами», где там должны были оценить ее кандидатуру.
«Свириденко наиболее связывают с главой офиса президента Андреем Ермаком, и он продвигал ее. В итоге новые проукраинские лоббисты в США дали добро на назначение Свириденко на пост премьера. Информационная кампания на Украине о том, что именно она должна возглавить правительство, ведется уже как минимум три месяца», — сказал Вакаров.
Шмыгаль станет «военным» бухгалтером Зеленского.
Эксперт также прокомментировал прогнозы о том, что нынешний глава правительства Украины Денис Шмыгаль после увольнения займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова.
«История с назначением Шмыгаля на пост министра обороны — это только лишь про деньги. Никогда никаких политических амбиций нынешний премьер не проявлял, поэтому, если прогнозы сбудутся, на новой должности он будет просто надежно выполнять взятые на себя обязательства — как бухгалтер», — сказал Вакаров в беседе с aif.ru.
То есть, пояснил эксперт, Шмыгаль в качестве министра обороны будет «следить за кассой», распределять полученные Киевом западные средства.
«Что-то пойдет на конфликт, что-то украдут», — заметил при этом Вакаров.
Он также добавил, что увольнение Шмыгаля с поста главы правительства означает ослабление позиций украинского олигарха Рината Ахметова.
«Но самое главное: переформатирование кабмина Украины происходит именно под торг, который ведет Зеленский со всеми игроками, чтобы остаться у власти. И понятно, что все назначения согласовываются с Вашингтоном», — поделился Вакаров.
Умеров работает на разведку США или Турции.
При этом нынешний министр обороны Рустем Умеров, заявил эксперт, может являться агентом Турции или США, или одновременно работает на две эти страны. Поэтому неудивительно, если он после отставки будет назначен послом Украины в Штатах.
Вакаров напомнил, что Умеров был представителем в группе переговорщиков между Украиной и РФ в 2022 году. Сейчас переговоры возобновились, состоялось два этапа, и предполагается, что они продолжатся.
«И кто сейчас возглавляет делегацию от Украины? Умеров. То есть он единственный, кто был в составе делегации ранее, а потом как бы пошел на повышение и стал руководителем группы. А с кем встречался Умеров три года назад перед переговорами, и вообще откуда он появился? Его назначение пролоббировали крымские татары. Зачем он там нужен был? В 2022 году Украине давали оружие не только США, а в том числе и Турция, в частности, беспилотники Bayraktar. Кроме того, сын президента Турции Эрдогана хотел получить лицензию и производить Bayraktar на Украине. И эту тему помогал продвигать Умеров. И тогда же была информация, и от моих источников, о том, что он работает на разведку Турции», — сказал Вакаров.
При этом в последнее время Умеров проводил встречи на заседаниях в формате «Рамштайн» с руководителями США, а также сам ездил в Штаты перед российско-украинскими переговорами 2−3 июня.
«Умеров сначала встретился с министром обороны и министром иностранных дел Турции, а потом — с американцами. То есть его обрабатывали с двух сторон», — сказал Вакаров.
Эксперт также напомнил, что Умеров давно перевез свою семью в США, и информация о том, что он туда очень скоро отправится в качестве посла Украины, вполне может быть достоверной.
«По большому счету, если ты хочешь работать на определенную страну, сначала ты перевозишь семью туда как гарантию, а потом уже тебя забирают», — подытожил Вакаров.