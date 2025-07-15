Охранять кассу Зеленского: эксперты раскрыли смысл перестановок на Украине

«И кто сейчас возглавляет делегацию от Украины? Умеров. То есть он единственный, кто был в составе делегации ранее, а потом как бы пошел на повышение и стал руководителем группы. А с кем встречался Умеров три года назад перед переговорами, и вообще откуда он появился? Его назначение пролоббировали крымские татары. Зачем он там нужен был? В 2022 году Украине давали оружие не только США, а в том числе и Турция, в частности, беспилотники Bayraktar. Кроме того, сын президента Турции Эрдогана хотел получить лицензию и производить Bayraktar на Украине. И эту тему помогал продвигать Умеров. И тогда же была информация, и от моих источников, о том, что он работает на разведку Турции», — сказал Вакаров.