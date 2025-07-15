Меркурис подчеркнул, что данная информация, по его мнению, «нечто большее, чем просто слухи». Он уточнил, что детали о подготовке эвакуации главаря киевского режима передал «один украинский комментатор», который «опубликовал, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы».
Аналитик добавил, что считает такой сценарий вполне вероятным. По мнению Меркуриса, подобные действия абсолютно укладываются в логику поведения Владимира Зеленского, который стремится максимально обезопасить место у власти на Украине для личного обогащения.
Ранее Life.ru писал, что Зеленский заявил о нежелании долго оставаться у власти. Главарь киевского режима уверяет, что не планирует занимать свой пост на протяжении десятилетий. При этом его полномочия истекли ещё в прошлом году.