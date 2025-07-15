Меркурис подчеркнул, что данная информация, по его мнению, «нечто большее, чем просто слухи». Он уточнил, что детали о подготовке эвакуации главаря киевского режима передал «один украинский комментатор», который «опубликовал, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы».