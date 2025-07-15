Омское министерство молодежной политики заработает к концу лета

Министерство молодёжной политики Омской области заработает в августе. В связи с особенностями бюджетного процесса, начало работы нового ведомства запланировано на 20 августа. Об этом изданию «Супер Омск» сообщили в пресс-службе главы региона Виталия Хоценко.