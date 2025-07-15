Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омское министерство молодежной политики заработает к концу лета

Сегодня вступает в силу указ о создании в омском правительстве специального ведомства, отвечающего за молодёжь.

Министерство молодёжной политики Омской области заработает в августе. В связи с особенностями бюджетного процесса, начало работы нового ведомства запланировано на 20 августа. Об этом изданию «Супер Омск» сообщили в пресс-службе главы региона Виталия Хоценко.

Ранее предполагали, что новая структура в региональном правительстве начнёт работу с 15 июля. Сегодня вступает в силу Указ губернатора о создании министерства, которое займётся усилением работы в области молодежной политики региона.

Министерство планировали создать ещё два года назад, но получилось лишь с получением статуса «Молодежной столицы России».

Ранее сообщалось, что министерство возглавила 47-летняя Светлана Лопуценко. В штате предусмотрено 22 сотрудника, включая трёх руководителей.