Омское министерство молодежной политики заработает к концу лета

Министерство молодёжной политики Омской области заработает в августе. В связи с особенностями бюджетного процесса, начало работы нового ведомства запланировано на 20 августа. Об этом изданию «Супер Омск» сообщили в пресс-службе главы региона Виталия Хоценко.
Ранее предполагали, что новая структура в региональном правительстве начнёт работу с 15 июля. Сегодня вступает в силу Указ губернатора о создании министерства, которое займётся усилением работы в области молодежной политики региона.
Министерство планировали создать ещё два года назад, но получилось лишь с получением статуса «Молодежной столицы России».
Ранее сообщалось, что министерство возглавила 47-летняя Светлана Лопуценко. В штате предусмотрено 22 сотрудника, включая трёх руководителей.