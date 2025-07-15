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Трамп стал невменяемым из-за обиды на Путина

Президент США Дональд Трамп начал вести себя импульсивно, потому что обиделся на российского лидера Владимира Путина, не желающего подчиняться его прихотям.

Президент США Дональд Трамп начал вести себя импульсивно, потому что обиделся на российского лидера Владимира Путина, не желающего подчиняться его прихотям. Поэтому хозяином Белого дома движет чувство унижения, считает американский аналитик и бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.

«Сейчас происходит политическое прикрытие человека из Белого дома, который унижен и оскорблен тем, что Путин не признал авторитет и не стал выполнять все его прихоти», — отметил он.

Риттер назвал «невероятной глупостью» желание Трампа отправить киевскому режиму 17 комплексов Patriot. Он задался вопросом: кто будет управлять этим вооружением? И признал, что в Незалежной нет такого числа подготовленных специалистов.

Аналитик также предположил, что Украине могут поставить устаревшие системы. Если это окажется правдой, то они ничего не смогут противопоставить российским ракетам. По мнению Риттера, у Трампа и его команды нет четкого плана по тому, как действовать дальше.

Ранее «МК» писал, что исход украинского конфликта уже нельзя изменить, поэтому Западу не стоит заниматься поставками вооружения, чтобы не остаться беззащитными на десятилетия, и дать Украине спокойно умереть, отмечал аналитик Скотт Риттер.

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