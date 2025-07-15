Мэр Руслан Болотов назвал основные направления развития Иркутска-II

Рабочая встреча состоялась в ходе совместного посещения Иркутского авиазавода с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, депутатов Госдумы РФ, регионального Законодательного собрания и Думы Иркутска.
Руслан Болотов отметил, что ИАЗ является гордостью отечественного самолетостроения. Техническое перевооружение завода, выход на серийное производство МС-21 потребуют привлечения дополнительного числа специалистов.
«Поэтому важно создавать комфортные условия для жизни. Речь не только о достойном жилье, современных социальных объектах и местах для проведения досуга, но и о качественной инженерной инфраструктуре, транспортной составляющей. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны», — подчеркнул мэр.
Руслан Болотов уточнил, что работы проводятся в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между региональным правительством, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ПАО «Яковлев», администрацией города.
Так, уже ведется работа по увеличению мощности теплоисточников, обслуживающих промзону ИАЗ и жилой массив Иркутска-II. Разрабатывается проект по реконструкции котельной № 1, строят жилые объекты.
Что касается развития дорожной сети, в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали Ленинградскую: обновили участок протяженностью 1,55 км от Новаторов до Маршала Говорова и полностью заменили коммуникации, находящиеся под землей. В 2025 году идет комплексный ремонт улиц Крымская, Мира, Курганская, завершается реконструкция путепровода на Батарейной. Также уделяется внимание обновлению дорог в частном секторе, в том числе за счет городского бюджета.
«Один из актуальных вопросов — обустройство парковок для удобства работников завода. На улице Новаторов делаем их в три этапа. В 2024-м было создано 228 машиномест, в текущем и следующем годах планируем ввести в эксплуатацию еще 835. Другое важное решение — увеличение количества автобусов, которые обслуживают маршруты, следующие из разных районов города до ИАЗ. Это стало возможным, в том числе, благодаря корпорации “Ростех”, при поддержке которой в 2023 году приобрели сразу 80 современных НЕФАЗов. Большая часть из них теперь курсирует именно в Ленинском округе», — пояснил Руслан Болотов.
Помимо этого, сообщает пресс-служба мэрии, ведется работа по обновлению общественных и дворовых пространств. Один из примеров — парк «Комсомольский». Много лет зона отдыха была в упадке, а теперь это современная точка притяжения, куда по выходным приходит более 2000 человек, где проводят общегородские мероприятия.
В 2024 году капитально отремонтировали детский сад № 10 на 220 мест, а также закупили современное игровое и обучающее оборудование, мебель, обновили пищеблок. В школе № 12 обустроили спортивный комплекс и зону отдыха для учащихся. В районе дома № 28 «а» в 5-м Заводском переулке модернизировали детскую площадку, на Сибирских Партизан, 9 отремонтировали хоккейный корт.
В этом году в Иркутске-II планируется обустройство спортивной площадки у школы № 34, детской площадки на улице Просвещения, 30, 32, 34. Также проводится капитальная модернизация пищеблока гимназии № 3. Полностью реконструируют хоккейный корт на Украинской, 3. Планируется строительство детсада на 110 мест на Авиастроителей, 49.
В заключение встречи с Сергеем Чемезовым мэр Иркутска Руслан Болотов еще раз подчеркнул, что муниципалитет заинтересован в расширении производства авиазавода. Администрация города при содействии регионального правительства, губернатора Игоря Кобзева и депутатов всех уровней власти делает все возможное для создания комфортных условий для работников ИАЗ и жителей Иркутска-II, а также рассчитывает на поддержку со стороны госкорпорации.