Мэр Руслан Болотов назвал основные направления развития Иркутска-II

«Один из актуальных вопросов — обустройство парковок для удобства работников завода. На улице Новаторов делаем их в три этапа. В 2024-м было создано 228 машиномест, в текущем и следующем годах планируем ввести в эксплуатацию еще 835. Другое важное решение — увеличение количества автобусов, которые обслуживают маршруты, следующие из разных районов города до ИАЗ. Это стало возможным, в том числе, благодаря корпорации “Ростех”, при поддержке которой в 2023 году приобрели сразу 80 современных НЕФАЗов. Большая часть из них теперь курсирует именно в Ленинском округе», — пояснил Руслан Болотов.