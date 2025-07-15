Вячеслав Федорищев: продолжаем развивать спорт, культуру, дороги и медицину

Спорт для всех.
В Красноглинском районе открылись три новые спортивные площадки — в посёлках Прибрежный (школа № 146), Мехзавод (школа № 33) и в Советском районе (школа № 22).
Это часть масштабной региональной программы: в этом году в области планируется построить 100 новых спортивных сооружений.
Такие шаги помогают создавать комфортную среду и готовиться к XIII международному форуму «Россия — спортивная держава».
Культура объединяет.
Началось строительство нового Дома культуры в Шигонском районе. Проект инициирован лично, а финансирование выделено из областного бюджета.
Современное здание площадью более 1400 кв. м. будет обслуживать сразу три населённых пункта — Усолье, Актуши и Карловка.
В новом ДК оборудуют актовый зал на 150 мест, хореографические классы, помещения для занятий с детьми и современную техническую базу.
Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан — предусмотрены пандусы, тактильные указатели и удобства для передвижения.
Обновление дорожной сети.
Завершён ремонт важного участка трассы Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Протяжённость обновлённого 17-километрового участка связывает три района области: Волжский, Алексеевский и Нефтегорский.
Проведены работы по замене дорожного полотна, установлено барьерное ограждение, нанесена разметка, обновлены остановочные комплексы.
Также продолжается ремонт четырёх ключевых участков дорог в Самаре: Волжское и Красноглинское шоссе, Московское шоссе и улица Демократическая.
Общая протяжённость работ — около 30 км. Параллельно усиливают дорожное основание на пересечении улиц Демократической и Арены-2018, где ранее были просадки.
Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Забота о здоровье.
Для повышения доступности медпомощи жителям Волжского района передан служебный катер.
Теперь врачи могут быстрее добираться до отдалённых сёл, таких как Рождествено, где живут более 3500 человек. Летом численность населения там увеличивается вдвое.
В мае текущего года был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Шелехметь.
В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году в Волжском районе планируется построить ещё 5 ФАПов и одну врачебную амбулаторию.