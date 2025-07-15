Напоминает начало 1940-х: Кнайсль сравнила Писториуса с Геббельсом после слов о России

Кнайсль обратила внимание на использование Писториусом термина «kriegstüchtig» («соответствующий требованиям военного времени»), отметив, что впервые с 1940-х годов это выражение вновь появилось в лексиконе немецких официальных лиц.
«И когда я смотрю заявление этого немецкого офицера, оно ещё больше напоминает мне начало 1940-х годов. Наступление вглубь России», — написала она.
Напомним, что в интервью Financial Times Писториус заявил о необходимости вести диалог с Россией «с позиции силы». Он подчеркнул, что в случае нападения немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных.