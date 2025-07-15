Эксперт Холгова сказала, почему Зеленский сменил милитари на черный костюм

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Зеленский и члены делегации Украины не выглядели как сумасшедшие на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, их встреча прошла хорошо. На переговорах Зеленский был одет в черный костюм.