Эксперт Холгова сказала, почему Зеленский сменил милитари на черный костюм

Выбор Владимира Зеленского на саммите НАТО в пользу черного костюма, а не одежды в стиле милитари, мог отобразиться на итогах его разговора с президентом США Дональдом Трампе в Гааге. Об этом aif.ru рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Зеленский и члены делегации Украины не выглядели как сумасшедшие на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, их встреча прошла хорошо. На переговорах Зеленский был одет в черный костюм.
«Наша одежда всегда влияет на исход дела. Тот конфликт в Овальном кабинете, который мы все наблюдали несколько месяцев назад, тоже был следствием в том числе неправильно подобранной одежды», — сказала Холгова.
Во время публичной перепалки в Белом доме 28 феврале Трамп в том числе критиковал Зеленского за то, что он появился на переговоры не в деловом костюме.