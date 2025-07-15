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Эксперт Холгова сказала, почему Зеленский сменил милитари на черный костюм

На саммите НАТО Зеленский присутствовал в черном костюме.

Источник: Аргументы и факты

Выбор Владимира Зеленского на саммите НАТО в пользу черного костюма, а не одежды в стиле милитари, мог отобразиться на итогах его разговора с президентом США Дональдом Трампе в Гааге. Об этом aif.ru рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что Зеленский и члены делегации Украины не выглядели как сумасшедшие на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, их встреча прошла хорошо. На переговорах Зеленский был одет в черный костюм.

«Наша одежда всегда влияет на исход дела. Тот конфликт в Овальном кабинете, который мы все наблюдали несколько месяцев назад, тоже был следствием в том числе неправильно подобранной одежды», — сказала Холгова.

Во время публичной перепалки в Белом доме 28 феврале Трамп в том числе критиковал Зеленского за то, что он появился на переговоры не в деловом костюме.

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